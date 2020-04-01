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Aydın Tabip Odası, Koruyucu Ekipman Kampanyası’nın iptal edildiğini duyurdu

AYDIN HABERLERİ  | 01.04.2020 21:46 | Son Güncelleme

Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Karagözlü, Korana virüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarına yönelik başlattıkları ‘Koruyucu Ekipman Destek Kampanyası’nın yönetmeliklere uygun bulunmadığı için başlamadan durdurulduğunu belirtti.Başkan Karagözlü, açıklamasında “Korona virüs salgınında biz hekimler ve sağlık çalışanları olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmek amacıyla kampana düzenlemeye karar vermiştik.

Aydın Tabip Odası, Koruyucu Ekipman Kampanyası’nın iptal edildiğini duyurdu

Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Karagözlü, Korana virüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarına yönelik başlattıkları ‘Koruyucu Ekipman Destek Kampanyası’nın yönetmeliklere uygun bulunmadığı için başlamadan durdurulduğunu belirtti.
Başkan Karagözlü, açıklamasında “Korona virüs salgınında biz hekimler ve sağlık çalışanları olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmek amacıyla kampana düzenlemeye karar vermiştik. Bahse konu kampanya yönetmeliklere uygun bulunmadığı için başlamadan iptal edilmiştir” ifadelerine yer verdi.

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