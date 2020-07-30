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Aydın Tabip Odası’nda görev dağılımı yapıldı

AYDIN HABERLERİ  | 30.07.2020 09:28 | Son Güncelleme

Aydın Tabip Odası’nda yapılan seçimli olağan genel kurul sonrası göreve seçilen yeni yönetim görev dağılımını gerçekleştirdi.Aydın Tabip Odası’nda yapılan seçimli olağan genel kurul sonrası seçilen yeni yönetim görev dağılımını gerçekleştirdi.

Aydın Tabip Odası’nda görev dağılımı yapıldı

Aydın Tabip Odası’nda yapılan seçimli olağan genel kurul sonrası göreve seçilen yeni yönetim görev dağılımını gerçekleştirdi.
Aydın Tabip Odası’nda yapılan seçimli olağan genel kurul sonrası seçilen yeni yönetim görev dağılımını gerçekleştirdi. 25-26 Temmuz tarihinde yapılan Aydın Tabip Odası’nın olağan seçimli genel kurulu sonrasında, odanın 2020-2022 dönemi yapılanması belirlendi. Görev dağılımını tamamlayan yeni yönetim, 29 Temmuz tarihi itibariyle görevine başladı.
Aydın Tabip Odası’nın 2020-2022 dönemi projelerinden söz eden Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esat Ülkü, "Aydın ilindeki hekimlerin tümü ile işbirliğinin gerçekleştirilmesi ve üye sayımızın arttırılması, Aydın ilindeki tüm hekim arkadaşlarımıza ulaşmak için kurum ziyaretlerine, temsilciliklerimiz ve komisyonlarımızın çalışmalarının geliştirilmesi ve daha aktif çalışmalar yapması konusunda desteklenmesine önem verilecektir. Hekimlerimizin öncelikli konuları sürekli olarak gündemde tutulacaktır. Hekim ve emekli hekim ücretlerinin arttırılması, yıpranma payı ve sağlıkta şiddet yasası olmak üzere bekleyen ve acil önem arz eden konular önceliklendirilecektir. Aydın Tabip Odası bilimsel çalışmaları geliştirilecektir. Odamız halkın sağlığını olumlu ya da olumsuz olarak etkileyen tüm konu başlıklarında, konunun taraflarının toplanmasına, bilimsel bilginin üretilmesine katkı vermeyi sürdürecektir. İlimizin başta çevre olmak üzere bekleyen ve acil önem arz eden konuları önceliklendirilecektir. Aydın Tabip Odası, meslektaşları ile gerçekleştirecekleri sağlıklı yaşam ve kültür sanat çalışmaları ile Aydın halkına örnek olacak ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacaktır" dedi.
Aydın Tabip Odası’nda yönetim kurulunun görev dağılımı şu şekilde oluştu; Başkan Dr. Esat Ülkü, Genel Sekreter Dr. Adalet Çıbık,Muhasip Dr. Hümeyra Durdu, Veznedar Dr. Işık Doğan ve üyeler Dr. Gürkan Mersin, Dr. Didem Tapan, Dr. Deniz Armağan Deniz.

Aydın Tabip Odası’nda görev dağılımı yapıldı

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