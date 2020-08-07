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Aydın Tabip Odası’ndan korona virüs uyarısı

AYDIN HABERLERİ  | 07.08.2020 14:59 | Son Güncelleme

Aydın Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada vatandaşların Kurban Bayramı’nda yeni tip korona virüs tedbirlerine uyulmadığı belirtilerek, yeni vakaların çıkabileceği uyarısında bulunuldu.Yeni tip korona virüs pandemisinin ülkemizde ortaya çıktığı Mart ayından bu yana gece gündüz demeden virüse karşı mücadele eden sağlık personelinin çabalarının maalesef boşa gittiği belirtildi.Aydın Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Kurban Bayramı’nda kurallar maalesef dikkate alınmamış, inanılmaz görüntülerle karşılaşılmıştır.

Aydın Tabip Odası’ndan korona virüs uyarısı

Aydın Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada vatandaşların Kurban Bayramı’nda yeni tip korona virüs tedbirlerine uyulmadığı belirtilerek, yeni vakaların çıkabileceği uyarısında bulunuldu.
Yeni tip korona virüs pandemisinin ülkemizde ortaya çıktığı Mart ayından bu yana gece gündüz demeden virüse karşı mücadele eden sağlık personelinin çabalarının maalesef boşa gittiği belirtildi.
Aydın Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Kurban Bayramı’nda kurallar maalesef dikkate alınmamış, inanılmaz görüntülerle karşılaşılmıştır. Bayram namazlarında, kurban kesimlerinde ve plajlarda sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarının maalesef yeterince dikkate alınmadığı görülmüştür. Ülkemizde vaka sayılarının arttığı dönemde tedbirlerin yeterince uygulanmaması nedeniyle zorlu bir sürecin başlayacağını öngörmekteyiz. Kurban Bayramı’nın virüsün yayılımı noktasında kritik bir eşik olduğunu ve Ağustos ayında yeni vaka sayılarının daha da düşürülmesi konusu sık sık Türk Tabipler Birliğince de gündeme getirilmiştir "Sahillerdeki görüntüyü izledik. Adeta korona virüs sahillere akın etti. Biz kalabalıklardan uzak durmayı, kişiler arasında sosyal mesafenin korunmasını ve uygun biçimde maske kullanılmasını özellikle tavsiye ederken ve herkes bunu ezberlemişken gördüğümüz tablo bizi son derece üzdü. Plajlara girerken kuyruklar oluştuğunu gördük. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığını gördük. Kişilerin bu alanlarda maske takmadığını gördük. Sahillerde çok ciddi bir yoğunluk oluştu. Sahillerde sosyal mesafenin sıfır olduğunu gördük. Plajda sıra bekleyen kişiler ’bize bir şey olmaz, korona virüs bize bir şey yapmaz’ gibi bir yaklaşımı kameralara karşı dile getirdi. Bayramda yaşanan süreç ile ilgili vaka sayılarında, hastaneye yatışlarda bir artış olduğunu tüm sağlık çalışanları gözlemliyor. Sadece Aydın yerelinde değil tüm Türkiye’de vaka sayıları artış gösteriyor, on gün sonra özellikle Kuşadası ve Didim’deki artışları dikkatle takip edeceğiz. Bir ülkede pandemi yönetimi sadece kurallara uymayı söylemekle olamaz. Önümüzde vaka sayısının artacağı bir dönem bizi bekliyor Eylül ayında okulların açılacak olması, izin dönemi bitmesi ve sonrasında grip mevsiminin de başlaması ile sağlık sisteminde sıkıntı yaşanabilir.”

Aydın Tabip Odası’ndan korona virüs uyarısı

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Aydın Namaz Vakitleri 7 Ağustos Cuma

İmsak
04:37
Sabah
06:10
Öğle
13:19
İkindi
17:07
Akşam
20:19
Yatsı
21:46

Aydın Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Cuma

Acar Eczanesi
Merkez
Coşkun Eczanesi
Merkez
Metintaş Eczanesi
Merkez
Nilgün Eczanesi
Merkez
Paker Eczanesi
Kusadasi
Yedieylül Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

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