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Aydın Tapu ve Kadastro Müdürlüğündeki bıçaklı kavgayla ilgili 4 kişi tutuklandı

AYDIN HABERLERİ  | 21.08.2020 17:46 | Son Güncelleme

Aydın Tapu ve Kadastro Müdürlüğündeki bıçaklı kavgayla ilgili 4 kişi tutuklandı

Efeler ilçesindeki Tapu Kadastro Müdürlüğünde çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Hasan Efendi Mahallesi'ndeki Tapu Kadastro Müdürlüğünde çıkan ve iki kişinin yaralandığı olayla ilgili yakalanan 4 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılar tutuklandı.

- Olay

Dün tapu devri yaptırmak üzere Tapu Kadastro Müdürlüğüne gelen grubun kavgasında Orhan K. ve Fatih K, bıçakla yaralanmış, 4 kişi gözaltına alınmıştı.

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