YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılandırma uyarısı

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılandırma uyarısı

AYDIN HABERLERİ  | 12.12.2020 12:06 | Son Güncelleme

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kooperatif ve ortaklarının muaccel duruma düşen borçlarının yeniden yapılandırılması konusunda uyarıda bulundu.Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Bakanlığımızca kredi kullandırılan tarımsal amaçlı kooperatifler ve ortaklarının muaccel hale gelen borçlarının yeniden yapılandırılarak beş yıl süreyle taksitlendirilmesine dair 7256 sayılı ’Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılandırma uyarısı

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kooperatif ve ortaklarının muaccel duruma düşen borçlarının yeniden yapılandırılması konusunda uyarıda bulundu.
Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Bakanlığımızca kredi kullandırılan tarımsal amaçlı kooperatifler ve ortaklarının muaccel hale gelen borçlarının yeniden yapılandırılarak beş yıl süreyle taksitlendirilmesine dair 7256 sayılı ’Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Taksitlendirmeden yararlanmak için borçlular ve/veya borçla ilgililerin 31 Ocak 2021 tarihi mesai bitimine kadar müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKarantina ayrılıklarıKarantina ayrılıkları
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı

Aydın Namaz Vakitleri 12 Aralık Cumartesi

İmsak
06:41
Sabah
08:08
Öğle
13:07
İkindi
15:36
Akşam
17:57
Yatsı
19:19

Aydın Nöbetçi Eczaneler12 Aralık Cumartesi

Atasoy Eczanesi
Merkez
Çobanoğlu Eczanesi
Merkez
Esin Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Kusadasi
Ulusoy Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.