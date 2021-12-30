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Aydın Ticaret Borsası

30.12.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuru incirin kilogramı 25-50 liradan işlem gördü

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 25 lira, en yüksek 50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Kuru incir25,0050,00Sıra buğday4,004,00Natürel ham zeytinyağı34,0040,00Aydın kestanesi30,1130,12

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