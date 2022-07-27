Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 25 lira, en yüksek 60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Sıra buğday​​​​​​​6,407,10Kuru incir25,0060,00Naturel ham zeytinyağı40,0055,00



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