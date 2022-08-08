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Aydın Ticaret Borsası

08.08.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 33 lira, en yüksek 50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Sıra buğday​​​​​​​6,886,90Kuru incir33,0050,00Naturel ham zeytinyağı49,0053,00Sızma zeytinyağı57,0057,00

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Anahtar Kelimeler:
kuru incir

Aydın Namaz Vakitleri 8 Ağustos Pazartesi

İmsak
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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

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