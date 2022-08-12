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Aydın Ticaret Borsası

12.08.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 25,44 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Siyah salamura zeytin17,2430,63Kuru incir25,4425,44Natürel ham zeytinyağı47,0060,00

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Anahtar Kelimeler:
zeytinyağı kuru incir

Aydın Namaz Vakitleri 12 Ağustos Cuma

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İkindi
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Akşam
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Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

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