Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 44,46 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Siyah salamura zeytin11,0019,00Kuru incir44,4644,46Natürel ham zeytinyağı47,0059,00Sıra buğday6,756,75



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