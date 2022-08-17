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Aydın Ticaret Borsası

17.08.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 44,46 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Siyah salamura zeytin11,0019,00Kuru incir44,4644,46Natürel ham zeytinyağı47,0059,00Sıra buğday6,756,75

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Anahtar Kelimeler:
zeytinyağı kuru incir

Aydın Namaz Vakitleri 17 Ağustos Çarşamba

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