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Aydın Ticaret Borsası

31.08.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında dökme kuru incirin kilogramı 39,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Natürel ham zeytinyağı (dökme)58,0058,00​​​​​​​Kuru incir (dökme)39,6039,60

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Anahtar Kelimeler:
zeytinyağı kuru incir

Aydın Namaz Vakitleri 31 Ağustos Çarşamba

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Sabah
06:30
Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

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