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Aydın Ticaret Borsası

20.09.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 40,50 lira, en yüksek 80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Naturel ham zeytinyağı53,0060,00Kuru incir40,5080,00Siyah salamura zeytin19,3019,80Sızma zeytinyağı60,7580,00

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Anahtar Kelimeler:
zeytinyağı kuru incir

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