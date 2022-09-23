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Aydın Ticaret Borsası

23.09.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 45 lira, en yüksek 82 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Naturel ham zeytinyağı53,4556,00Kuru incir45,0082,00

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Anahtar Kelimeler:
kuru incir naturel

Aydın Namaz Vakitleri 23 Eylül Cuma

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