Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 40 lira, en yüksek 74 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Naturel ham zeytinyağı55,0055,00Kuru incir40,0074,00Sıra mısır5,505,50Sıra buğday6,006,00Sızma zeytinyağı68,0068,00



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