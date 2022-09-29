Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 41 lira, en yüksek 85 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Naturel ham zeytinyağı46,4259,59Kuru incir41,0085,00Sıra mısır5,635,85Sıra buğday6,006,00Sızma zeytinyağı61,0063,00



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz