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Aydın Ticaret Borsası

29.09.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 41 lira, en yüksek 85 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Naturel ham zeytinyağı46,4259,59Kuru incir41,0085,00Sıra mısır5,635,85Sıra buğday6,006,00Sızma zeytinyağı61,0063,00

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Anahtar Kelimeler:
buğday kuru incir naturel

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