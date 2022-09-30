Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 41 lira, en yüksek 89 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Natürel ham zeytinyağı57,0057,00Kuru incir41,0089,00Sıra mısır5,555,70Sızma zeytinyağı64,3065,00



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