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Aydın Ticaret Borsası

30.09.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 41 lira, en yüksek 89 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Natürel ham zeytinyağı57,0057,00Kuru incir41,0089,00Sıra mısır5,555,70Sızma zeytinyağı64,3065,00

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Anahtar Kelimeler:
kuru incir naturel

Aydın Namaz Vakitleri 30 Eylül Cuma

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

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