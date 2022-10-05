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Aydın Ticaret Borsası

05.10.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 40,50 lira, en yüksek 88 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Naturel ham zeytinyağı60,0060,00Kuru incir40,5088,00Sıra mısır5,645,80Siyah salamura zeytin20,0020,00

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Anahtar Kelimeler:
kuru incir naturel

Aydın Namaz Vakitleri 5 Ekim Çarşamba

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