Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 40,50 lira, en yüksek 88 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Naturel ham zeytinyağı60,0060,00Kuru incir40,5088,00Sıra mısır5,645,80Siyah salamura zeytin20,0020,00



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