Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 45 lira, en yüksek 80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Naturel ham zeytinyağı56,4058,75Kuru incir45,0080,00Sıra mısır5,525,60Sıra buğday5,206,50



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