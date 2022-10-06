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Aydın Ticaret Borsası

06.10.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 45 lira, en yüksek 80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Naturel ham zeytinyağı56,4058,75Kuru incir45,0080,00Sıra mısır5,525,60Sıra buğday5,206,50

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Anahtar Kelimeler:
kuru incir naturel

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