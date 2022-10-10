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Aydın Ticaret Borsası

10.10.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 42 lira, en yüksek 83 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Naturel ham zeytinyağı50,0060,00Kuru incir42,0083,00Sızma zeytinyağı61,0061,50Salamuralık zeytin14,0014,00

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Anahtar Kelimeler:
kuru incir naturel

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