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Aydın Ticaret Borsası

12.10.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 50 liradan, en yüksek 85 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Kuru incir50,0085,00Sızma zeytinyağı61,0066,50Sıra mısır5,855,90

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Anahtar Kelimeler:
kuru incir naturel

Aydın Namaz Vakitleri 12 Ekim Çarşamba

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