Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 50 liradan, en yüksek 85 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Kuru incir50,0085,00Sızma zeytinyağı61,0066,50Sıra mısır5,855,90



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