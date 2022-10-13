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Aydın Ticaret Borsası

13.10.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 42 liradan, en yüksek 73 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Kuru incir42,0073,00Sızma zeytinyağı63,5068,50

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Anahtar Kelimeler:
kuru incir naturel

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