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Aydın Ticaret Borsası, IPARD- II 10. Başvuru Çağrısı Tanıtım Programı’na katılım sağladı

08.01.2021 15:48 | Son Güncelleme:
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Aydın Ticaret Borsası, IPARD- II 10. Başvuru Çağrısı Tanıtım Programı’na katılım sağladı

Aydın Ticaret Borsası, Tarım ve Orman Bakanı Dr.

Aydın Ticaret Borsası, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin katılımları ile online gerçekleştirilen IPARD-II.10 Başvuru Çağrısı Tanıtım Programı’na katılım sağladı.

TKDK V. Dr. Muhammed Adak’ın açılış konuşmaları ile başlayan programda IPARD kapsamındaki dijital sürü yönetim sistemleri, bilişim alt yapıları tarımsal amaçlı drone gibi önemli bilim teknolojilerinin tarım, gıda ve hayvancılık sektörüne kazanımları anlatıldı. Adak, tarım ve gıda sektöründe kırsal alandaki ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesine yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Üretim ve insan odaklı bir bakış açısıyla kırsalda kalkınmanın önemini dile getiren Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, kırsalda çok yönlü kalkınmanın esas alındığını yerinde üretim, yerinde işleme ve yerinde kalkınmanın amaçlandığını ifade etti. Bakan Pakdemirli, kadın ve genç girişimcilerin desteklenmesi, istihdamın artırılması ve kaliteli üretimin teşvik edilmesiyle birlikte kırsaldan kente göçün önlenmesi amacıyla, IPARD II kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu aracılığıyla üretici, yetiştirici ve yatırımcılarla buluşturulan hibe paketleri ile IPARD’ın yerel kalkınmaya sağladığı katkılar üzerine konuştu.

IPARD-II 10. başvuru kapsamında 1 milyar 125 milyon liralık destek verilecek

Kırsalda yeni yatırımların önünü açarak istihdamı artırmayı, katma değerli üretimi geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Bakan Pakdemirli, “Bugün itibariyle IPARD - II 10.Başvuru Çağrısı kapsamında, hayvansal üretim sektörü için 45 milyon avro, işleme-pazarlama sektörü için ise 80 milyon avro olmak üzere toplamda 125 milyon avro yani 1 milyar 125 milyon liralık hibe paketini üreticimize, yetiştiricimize ve yatırımcımıza sunuyoruz” dedi.

Çondur; “Ekonomide kalkınma yerelden başlar”

IPARD-II 10.Başvuru Çağrısı Tanıtım Programı’nda Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli tarafından açıklanan hibe paketinin herkes için hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, “Ekonominin kalkınması kırsaldan başlar. Bu doğrultuda ilimizde sürdürülebilir üretim için gıda, tarım ve hayvancılık sektörünün gelişmesi ve verimliliğin artırılması noktasında önemli çalışmalar yapılmaktadır. Devletimizin, kırsal kalkınma hamlesi kapsamında destek verdiği projeler oldukça önemlidir” dedi.

Aydın Ticaret Borsası, IPARD- II 10. Başvuru Çağrısı Tanıtım Programı’na katılım sağladı

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