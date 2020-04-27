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Aydın Ticaret Borsası üyelerine 1 milyon TL’lik nefes kredisi

AYDIN HABERLERİ  | 27.04.2020 17:51 | Son Güncelleme

TOBB öncülüğünde, Oda ve Borsaların katkılarıyla 6.

Aydın Ticaret Borsası üyelerine 1 milyon TL’lik nefes kredisi

TOBB öncülüğünde, Oda ve Borsaların katkılarıyla 6. kez gerçekleştirilecek yeni Nefes Kredisi için protokol 27 Nisan 2020 tarihinde TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Özel bir bankanın Genel Müdürü Hakan Ateş tarafından imzalandı.
Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur Nefes Kredisi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Korono virüs (Covid-19) nedeniyle hassas günlerden geçtiğimiz bu dönemde, ülke ekonomisinde çok büyük paylara sahip olan, istihdam sağlayan, ihracat ve ithalat rakamlarının önemli bir bölümünü oluşturan KOBİ’lere nefes aldırmak adına, yeniden hazırlanan “Nefes Kredisi” protokolü 27 Nisan tarihinde imzalandı. Protokol kapsamında Borsamız üyeleri Aydın’daki özel bankanın tüm şubelerine başvuru yaparak kredi talebinde bulunabilecekler. Borsa üyeleri tarafından kullanılan kredi 2020 yılı sonuna kadar anapara ve faiz ödemesiz 2021 yılı 12 ay eşit taksitli geri ödemeli toplam en fazla 20 ay vadeli olacaktır. Kullanılan kredinin yıllık brüt faizi oranı yüzde 7,5 oranındadır. Kredinin yüzde 80’i hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak. Daha fazla üyenin krediden yararlanabilmesi amacıyla kredi limiti azami 100 bin TL olarak belirlenmiş, bununla birlikte protokol çerçevesinde cirosu 3 milyon TL ve altında olan işletmeler azami 50 bin TL, cirosu 3 milyon TL ile 25 milyon TL (dahil) olan işletmeler azami 100 bin TL kullanabilecektir” dedi.
“Borsa Faaliyet Belgeleri dijital ortamda verilecek”
ATB Yönetim Kurulu Başkanı Çondur sözlerine şu şekilde devam etti; “Kredi kullanmak isteyen üyelerimiz 256 211 50 00 nolu telefondan arayarak dijital ortamdan temin edecekleri “Nefes Kredisi Başvurusu” ibaresini içeren faaliyet belgesiyle Bankanı’n tüm şubelerine başvurabileceklerdir. Protokol gereği kredi başvurusunun yapıldığı banka KGF’ye ödenecek yüzde 0.03 kefalet başvuru bedeli ve komisyonu dışında herhangi bir masraf komisyon talep etmeyecektir. TOBB Başkanımız Hisarcıklıoğlu’na verdiği destekler için teşekkürlerimi sunuyor, tüm üyelerimize hayırlı olması diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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