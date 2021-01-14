YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın Ticaret Borsası ve Ziraat Bankası arasında protokol imzalandı

Aydın Ticaret Borsası ve Ziraat Bankası arasında protokol imzalandı

14.01.2021 13:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Aydın Ticaret Borsası ve Ziraat Bankası arasında protokol imzalandı

Aydın Ticaret Borsası ile Ziraat Bankası arasında ’’ Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi’’ protokolü imzalandı.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Ziraat Bankası arasında, finansman kaynaklı yaşanan aksaklıkları ve tahsilat problemlerini gidermek üzere hayata geçirilen “Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi” kapsamında Aydın Ticaret Borsası ve Ziraat Bankası arasında protokol imzalandı.Aydın Ticaret Borsası’nda gerçekleştirilen imza törenine Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Ziraat Bankası Aydın Şube Müdürü Ferit Biçen, Müşteri İlişkileri Yetkilisi Yeliz Pençe iştirak etti.Protokolün ardından açıklamalarda bulunan Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, imzalanan anlaşma ile ticari mal alım-satımlarına kolay finansman imkânı sağlanmasının hedeflendiği, Ziraat Bankası tarafından, ciro ve kredibiliteye göre belirlenecek limitler dâhilinde Aydın Ticaret Borsası üyelerinin, tedarik zincirine akışkanlık kazandırmayı amaçlayan bu sistemden faydalanabileceğini ifade etti.Erdel, “Çatı kuruluşumuz TOBB’ün öncülüğünde Aydın Ticaret Borsası olarak üyelerimizin içerisinde bulunduğu zorlu süreci rahat atlatabilmeleri adına çalışmalarımıza özverili bir şekilde devam ediyoruz.

Aydın Ticaret Borsası ile Ziraat Bankası arasında ’’ Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi’’ protokolü imzalandı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Ziraat Bankası arasında, finansman kaynaklı yaşanan aksaklıkları ve tahsilat problemlerini gidermek üzere hayata geçirilen “Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi” kapsamında Aydın Ticaret Borsası ve Ziraat Bankası arasında protokol imzalandı.
Aydın Ticaret Borsası’nda gerçekleştirilen imza törenine Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Ziraat Bankası Aydın Şube Müdürü Ferit Biçen, Müşteri İlişkileri Yetkilisi Yeliz Pençe iştirak etti.
Protokolün ardından açıklamalarda bulunan Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, imzalanan anlaşma ile ticari mal alım-satımlarına kolay finansman imkânı sağlanmasının hedeflendiği, Ziraat Bankası tarafından, ciro ve kredibiliteye göre belirlenecek limitler dâhilinde Aydın Ticaret Borsası üyelerinin, tedarik zincirine akışkanlık kazandırmayı amaçlayan bu sistemden faydalanabileceğini ifade etti.
Erdel, “Çatı kuruluşumuz TOBB’ün öncülüğünde Aydın Ticaret Borsası olarak üyelerimizin içerisinde bulunduğu zorlu süreci rahat atlatabilmeleri adına çalışmalarımıza özverili bir şekilde devam ediyoruz. İmzalanan bu anlaşma ile nakitte sıkıntı yaşayan üyelerimiz finansman ihtiyacını karşılayabilecek ve güvenli ticaret yapmaları sağlanacaktır. Ticaretin daha etkin ve verimli yapılması, üretimde ve istihdamda sürdürülebilirliğin sağlanması adına önemli olan bu anlaşmanın üyelerimize, üreticimize, tüccarımıza ve tüketicimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ayrıca bu projenin hayata geçirilmesine vesile olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız M.Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’a teşekkürlerimizi iletiyorum” dedi.
İmzalanan protokolün ardından projenin ana amacı hakkında bilgi veren Ziraat Bankası Aydın Şube Müdürü Ferit Biçen, tedarikçi ve alıcıların banka üzerinde oluşturulan kapalı devre bir sisteme tanımlanarak, alım-satım işlemlerinin Ziraat Bankası garantörlüğünde gerçekleşeceğini ve bununla birlikte tahsilat konusunda her iki tarafın da riskinin sıfıra indirilmiş olacağını belirtti.
Protokolün ardından Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel tarafından Ziraat Bankası Aydın Şube Müdürü Ferit Biçen’e Aydın İnciri takdim edildi.

Aydın Ticaret Borsası ve Ziraat Bankası arasında protokol imzalandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şeyma sınırları aştı! Bu kez yarı çıplak Şeyma sınırları aştı! Bu kez yarı çıplak
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı

Aydın Namaz Vakitleri 14 Ocak Perşembe

İmsak
06:51
Sabah
08:16
Öğle
13:23
İkindi
15:57
Akşam
18:19
Yatsı
19:39

Aydın Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Perşembe

Cengız Eczanesi
Merkez
Koçarlı Çallak Eczanesi
Merkez
Meriçli Eczanesi
Merkez
Özlem Eczanesi
Merkez
Yunus Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Filiz Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kayserispor’a eski başkandan destek

Kayserispor’a eski başkandan destek

Diğer Haberler

ADÜ Öğretim Üyesi Yıldız’ın ‘Erasmus+ Gençlik Programı kapsamındaki projesi kabul edildi

ADÜ Öğretim Üyesi Yıldız’ın ‘Erasmus+ Gençlik Programı kapsamındaki projesi kabul edildi

Büyükşehir Belediyesi kar yağışı ve buzlanmaya karşı hazırlıklarını yaptı

Büyükşehir Belediyesi kar yağışı ve buzlanmaya karşı hazırlıklarını yaptı

Aydın’da yüksek kesimler karla kaplandı

Aydın’da yüksek kesimler karla kaplandı

Söke Kaymakamı Zeybek; "İlçemizde Covid-19 aşılamaları sağlık çalışanlarımızdan başladı"

Söke Kaymakamı Zeybek; "İlçemizde Covid-19 aşılamaları sağlık çalışanlarımızdan başladı"

Çaldığı motosiklet ile gezerken yakalandı

Çaldığı motosiklet ile gezerken yakalandı

İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, "Aşılama çalışmalarındaki hassasiyetlerimiz en üst düzeyde devam edecek"

İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, "Aşılama çalışmalarındaki hassasiyetlerimiz en üst düzeyde devam edecek"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.