Aydın Ticaret Borsası ile Ziraat Bankası arasında ’’ Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi’’ protokolü imzalandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Ziraat Bankası arasında, finansman kaynaklı yaşanan aksaklıkları ve tahsilat problemlerini gidermek üzere hayata geçirilen “Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi” kapsamında Aydın Ticaret Borsası ve Ziraat Bankası arasında protokol imzalandı.

Aydın Ticaret Borsası’nda gerçekleştirilen imza törenine Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Ziraat Bankası Aydın Şube Müdürü Ferit Biçen, Müşteri İlişkileri Yetkilisi Yeliz Pençe iştirak etti.

Protokolün ardından açıklamalarda bulunan Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, imzalanan anlaşma ile ticari mal alım-satımlarına kolay finansman imkânı sağlanmasının hedeflendiği, Ziraat Bankası tarafından, ciro ve kredibiliteye göre belirlenecek limitler dâhilinde Aydın Ticaret Borsası üyelerinin, tedarik zincirine akışkanlık kazandırmayı amaçlayan bu sistemden faydalanabileceğini ifade etti.

Erdel, “Çatı kuruluşumuz TOBB’ün öncülüğünde Aydın Ticaret Borsası olarak üyelerimizin içerisinde bulunduğu zorlu süreci rahat atlatabilmeleri adına çalışmalarımıza özverili bir şekilde devam ediyoruz. İmzalanan bu anlaşma ile nakitte sıkıntı yaşayan üyelerimiz finansman ihtiyacını karşılayabilecek ve güvenli ticaret yapmaları sağlanacaktır. Ticaretin daha etkin ve verimli yapılması, üretimde ve istihdamda sürdürülebilirliğin sağlanması adına önemli olan bu anlaşmanın üyelerimize, üreticimize, tüccarımıza ve tüketicimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ayrıca bu projenin hayata geçirilmesine vesile olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız M.Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’a teşekkürlerimizi iletiyorum” dedi.

İmzalanan protokolün ardından projenin ana amacı hakkında bilgi veren Ziraat Bankası Aydın Şube Müdürü Ferit Biçen, tedarikçi ve alıcıların banka üzerinde oluşturulan kapalı devre bir sisteme tanımlanarak, alım-satım işlemlerinin Ziraat Bankası garantörlüğünde gerçekleşeceğini ve bununla birlikte tahsilat konusunda her iki tarafın da riskinin sıfıra indirilmiş olacağını belirtti.

Protokolün ardından Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel tarafından Ziraat Bankası Aydın Şube Müdürü Ferit Biçen’e Aydın İnciri takdim edildi.



