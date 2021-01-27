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Aydın Ticaret Borsası’ndan uzaktan eğitime tablet desteği

27.01.2021 16:24 | Son Güncelleme:
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Aydın Ticaret Borsası’ndan uzaktan eğitime tablet desteği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan “ Küçük Parmaklar” tablet dağıtım kampanyası kapsamında Aydın Ticaret Borsası, Aydın Ticaret Odası ve Aydın Sanayi Odası, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne klavyeli tablet bağışında bulundu.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde, ülke genelinde covid-19 salgını sürecinde online eğitim gören, maddi imkanı olmayan 30 bin öğrenci için “Tabletsiz Öğrenci Kalmasın” hedefiyle başlatılan kampanyaya Aydın Ticaret Borsası, Aydın Ticaret Odası ve Aydın Sanayi Odası katılım sağladı.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından başlatılan tablet kampanyası kapsamında, “klavyeli tablet”, Aydın Valiliği’nde imzalanan protokolle Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edildi.Teslim töreninde konuşan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milli Eğitim Bakanlığı’nca pandemi sürecinde öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması adına başlatmış oldukları kampanyanın oldukça değerli olduğunu belirterek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne ve Aydın ili oda/borsalarına bu duyarlılıklarından dolayı teşekkürlerini iletti.Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin öncülüğünde sosyal sorumluluk bilinci ile her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımı yapıldığını pandemiden dolayı ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin bu sene, ülke genelinde başlatmış olduğu tablet dağıtım kampanyasına Aydın Ticaret Borsası olarak katılım sağladıklarını dile getirdi.Çondur sözlerinin devamında, “Eğitimine destek vermek adına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz öncülüğünde başlatılan bu kampanyanın öncelikle geleceğimizin mimarı çocuklarımıza fayda sağlamasını ve başarılı bir eğitim hayatı geçirmelerini temenni ediyorum.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan “ Küçük Parmaklar” tablet dağıtım kampanyası kapsamında Aydın Ticaret Borsası, Aydın Ticaret Odası ve Aydın Sanayi Odası, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne klavyeli tablet bağışında bulundu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde, ülke genelinde covid-19 salgını sürecinde online eğitim gören, maddi imkanı olmayan 30 bin öğrenci için “Tabletsiz Öğrenci Kalmasın” hedefiyle başlatılan kampanyaya Aydın Ticaret Borsası, Aydın Ticaret Odası ve Aydın Sanayi Odası katılım sağladı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından başlatılan tablet kampanyası kapsamında, “klavyeli tablet”, Aydın Valiliği’nde imzalanan protokolle Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Teslim töreninde konuşan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milli Eğitim Bakanlığı’nca pandemi sürecinde öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması adına başlatmış oldukları kampanyanın oldukça değerli olduğunu belirterek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne ve Aydın ili oda/borsalarına bu duyarlılıklarından dolayı teşekkürlerini iletti.
Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin öncülüğünde sosyal sorumluluk bilinci ile her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımı yapıldığını pandemiden dolayı ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin bu sene, ülke genelinde başlatmış olduğu tablet dağıtım kampanyasına Aydın Ticaret Borsası olarak katılım sağladıklarını dile getirdi.
Çondur sözlerinin devamında, “Eğitimine destek vermek adına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz öncülüğünde başlatılan bu kampanyanın öncelikle geleceğimizin mimarı çocuklarımıza fayda sağlamasını ve başarılı bir eğitim hayatı geçirmelerini temenni ediyorum. Aydın Ticaret Borsası olarak eğitim sistemimizin güçlenmesi adına her zaman elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu hususta bize öncülük eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız M.Rifat Hisarcıklıoğlu’ na, bugün burada bulunmamıza vesile olan Aydın Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’a ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Seyfullah Okumuş’ a teşekkür ederiz ”dedi.

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