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Aydın, Türkiye ortalamasının altında kaldı

27.01.2021 13:29 | Son Güncelleme:
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Aydın, Türkiye ortalamasının altında kaldı

Aydın’da 2019 yılında kişi başına düşen Gayrisafi Yurtiçi Hasıla değeri 37 bin 889 TL oldu.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı, İl Bazında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla İstatistiklerini yayımladı.

Aydın’da 2019 yılında kişi başına düşen Gayrisafi Yurtiçi Hasıla değeri 37 bin 889 TL oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı, İl Bazında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre Aydın’da kişi başına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla değeri 37 bin 889 TL oldu. Aydın, 2019 yılında 37 bin 889 TL olan kişi başına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) değeri ile 52 bin 316 TL olan Türkiye ortalamasının altında yer aldı. Aydın ili kişi başına GSYH değerinin en yüksek olduğu 36. il oldu.
Kişi başına GSYH’de 2019 yılında, İstanbul 86 bin 798 TL ile ilk sırada yer aldı. İstanbul’u 81 bin 228 TL ile Kocaeli ve 71 bin 027 TL ile Ankara izledi. İl düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında, 16 bin 727 TL ile Ağrı, 17 bin 465 TL ile Şanlıurfa ve 18 bin 708 TL ile Van son üç sırada yer aldı.

Aydın’da 2019 yılında 41 milyar 842 milyon 664 bin TL olan GSYH değeri, 4 trilyon 320 milyar 191 milyon 227 bin TL olan Türkiye değerinin yüzde 0,97’sini oluşturdu.

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