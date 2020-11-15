Aydın Ülkü Ocakları’ndan kan bağışı

Aydın Ülkü Ocakları Başkanlığı üyeleri, Kızılay Kan Merkezi’ne kan bağışında bulundu.

Ülke genelinde azalan kan stokları nedeniyle sıkıntı yaşayan Kızılay Kan Merkezleri’ne bağışlar sürüyor. Aydın Ülkü Ocakları Esnaf Teşkilatı’ndan Sorumlu Yönetici Ahmet Ballı ve teşkilat üyeleri Kızılay Aydın Kan Merkezi’ne giderek kan bağışında bulundular. Aydın Ülkü Ocakları’ndan yapılan açıklamada, "Korona virüs sürecinde, kan bağışlarındaki, azalma nedeniyle, Kızılay Kan tedariğinde bazen sıkıntılar yaşamaktadır. Kızılay’a kan bağışında bulunan Esnaf Teşkilatımıza duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederiz. Aydın’da hemşehrilerimiz hangi alanda ihtiyaç duyarsa Aydın Ülkü Ocakları olarak orada olacağız" ifadelerine yer verildi.

