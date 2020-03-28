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Aydın Valiliği, otobüsle şehirlerarası yolculuk yapabilecek olanları açıkladı

AYDIN HABERLERİ  | 28.03.2020 16:21 | Son Güncelleme

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger Başkanlığında Gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu ve İl Pandemi Kurulu toplantılarında alınan kararlar açıklandı.

Aydın Valiliği, otobüsle şehirlerarası yolculuk yapabilecek olanları açıkladı

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger Başkanlığında Gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu ve İl Pandemi Kurulu toplantılarında alınan kararlar açıklandı. Buna göre 28 Mart 2020 saat 17:00’den itibaren otobüsle şehirler arası yolculuk yapabilecek olanların şart ve durumları açıklandı.
Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger Başkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Suat Ekici katıldı.
İl Koordinasyon Kurulu ve İl Pandemi Kurulu toplantısı sonucu aşağıdaki kararların alındığı duyuruldu.
Açıklamada “Bu gün saat 17.00 itibariyle şehirlerarası otobüs yolculukları durdurulacaktır. Yalnızca ağır hasta olan ve hekim tarafından başka bir hastaneye sevk edilenler. Birinci derece akrabası vefat edenler ile son on beş gün içinde gelmiş olduğu şehirde kalacak yeri olmayanlar.Seyahat İzin Belgesiyle seyahat edebileceklerdir. Bu kural ikameti farklı ilde olan çalışanları da kapsamaktadır” denildi.
“Özel araçlarla seyahat tavsiye edilmemektedir”
Açıklamada; “Özel araçlarla seyahat serbest olmakla birlikte tavsiye edilmemektedir.
Şehrimize giriş-çıkışlarda ve yol boyunca sağlık ve güvenlik görevlilerimiz seyahat izin belgesi kontrolü ve sağlık kontrolü yapacaklardır” denilerek Seyahat İzin Belgeleri’nin de terminalde oluşturulacak bürodan alınacağı bildirildi.

Aydın Valiliği, otobüsle şehirlerarası yolculuk yapabilecek olanları açıkladı

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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Aydın Nöbetçi Eczaneler28 Mart Cumartesi

Bilgin Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Merkez
Eraydın Eczanesi
Merkez
Güney Eczanesi
Merkez
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Kusadasi
Nilüfer Eczanesi
Kusadasi
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