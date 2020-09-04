Aydın Valiliği, yeni tedbirleri açıkladı

Aydın Valiliği tarafından kamuoyunun bilgilendirilmesi için paylaşılan açıklamada “Kovid-19 salgınının görüldüğü andan itibaren salgının kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve bulaşmanın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla tedbir ve tavsiye kararları alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Alınan kararların 04.09.2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılmasına, Oy birliği ile karar verildi. Tedbirlere uymayanlarla ilgili İl Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Aydın İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan yeni ek tedbirler şu şekilde;

"Sokak veya köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmemesine, Ancak nikah merasimi şeklinde yapılabilecek olan düğünler ile nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanmasının sağlanmasına, nikah merasimi şeklinde düğün veya nikah yapılacak düğün salonlarında, sandalye veya koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti veya alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulmasına, nikah merasimi şeklinde yapılacak düğünler ile nikahlarda oyun oynanması veya dans edilmesine ve toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere paketli su servisi hariç her türlü yiyecek-içecek servisi veya ikramı yapılmasına hiçbir şekilde müsaade edilmemesine, gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah törenlerine katılmasının yasaklanması, nikah merasimi şeklinde yapılacak düğün veya nikah törenlerine en az bir kamu görevlisinin kolluk, zabıta görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilmesine, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra nikah merasimi şeklindeki düğün ve nikahlarda, bu genelge ile düzenlenen hususlar dışında İçişleri Bakanlığı’nın ilgi Genelgeleri ile Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilmesine" oy birliği ile karar verildi.



