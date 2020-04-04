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Aydın Valiliği’nden jeotermal açıklaması; “Herhangi bir sınır değer aşılmamıştır”

AYDIN HABERLERİ  | 04.04.2020 15:03 | Son Güncelleme

Aydın Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Mart ayı içerisinde yapılan Jeotermal ölçüm sonuçlarında herhangi bir sınır değer aşımı tespit edilmediği belirtildi.Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Valimiz Sayın Yavuz Selim Köşger’in talimatı ile 2019 yılından itibaren, her bir jeotermal elektrik üretim santrali için yerleşim yerleri de dikkate alınarak santral etki alanı içerisinde yılda iki defa olmak üzere (yaz-kış) 1’er aylık periyotlar halinde 2 ay boyunca hidrojen sülfür (H2S), amonyak (NH3), kükürt dioksit (SO2 ) ve azot dioksit (NO2) parametrelerinin pasif difüzyon örnekleme yöntemi ile ölçülmesi Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gözetiminde yapılmaktadır.

Aydın Valiliği’nden jeotermal açıklaması; “Herhangi bir sınır değer aşılmamıştır”

Aydın Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Mart ayı içerisinde yapılan Jeotermal ölçüm sonuçlarında herhangi bir sınır değer aşımı tespit edilmediği belirtildi.
Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Valimiz Sayın Yavuz Selim Köşger’in talimatı ile 2019 yılından itibaren, her bir jeotermal elektrik üretim santrali için yerleşim yerleri de dikkate alınarak santral etki alanı içerisinde yılda iki defa olmak üzere (yaz-kış) 1’er aylık periyotlar halinde 2 ay boyunca hidrojen sülfür (H2S), amonyak (NH3), kükürt dioksit (SO2 ) ve azot dioksit (NO2) parametrelerinin pasif difüzyon örnekleme yöntemi ile ölçülmesi Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gözetiminde yapılmaktadır. Bu ölçüm sonuçları doğrultusunda hazırlanan, 2020 yılı Mart ayı içerisinde Müdürlüğümüze sunulan raporlardaki ölçüm sonuçları incelendiğinde herhangi bir sınır değer aşımı olmadığı görülmektedir” denildi.

Aydın Valiliği’nden jeotermal açıklaması; “Herhangi bir sınır değer aşılmamıştır”

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