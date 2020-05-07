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Aydın Valiliği’nden sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

AYDIN HABERLERİ  | 07.05.2020 10:17 | Son Güncelleme

Kovid-19 salgını dolayısıyla Aydın’da hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı açıklandı.Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Değerli Aydınlılar, İlimizde Covid-19 salgını dolayısıyla uygulanmakta olan seyahat kısıtlaması 05.05.2020 tarihi itibariyle kaldırılmıştır.

Aydın Valiliği’nden sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Kovid-19 salgını dolayısıyla Aydın’da hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı açıklandı.
Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Değerli Aydınlılar, İlimizde Covid-19 salgını dolayısıyla uygulanmakta olan seyahat kısıtlaması 05.05.2020 tarihi itibariyle kaldırılmıştır. Aynı zamanda hafta sonları uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağı/kısıtlaması da sonlandırılmıştır. Ancak, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altıyla ilgili kısıtlamalar devam etmektedir. Sadece 65 yaş üstü vatandaşlarımız 10 Mayıs 2020 Pazar günü 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesinde, 14 yaş altı çocuklarımız 13 Mayıs 2020 Çarşamba günü yürüme mesafesinde, 15-20 yaş arası gençlerimiz ise 15 Mayıs 2020 Cuma günü sokağa çıkabilecektir” denildi.

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Sabah
05:59
Öğle
13:10
İkindi
16:59
Akşam
20:11
Yatsı
21:39

Aydın Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Beyza Eczanesi
Merkez
Pelin Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Kusadasi
Yedieylül Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Anıt Eczanesi
Nazilli
Elifnur Eczanesi
Nazilli
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