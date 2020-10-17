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Aydın Valisi Aksoy, elektriği kesik olan kongre merkezinde inceleme yaptı

AYDIN HABERLERİ  | 17.10.2020 10:25 | Son Güncelleme

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, uğradığı hacizler nedeniyle elektriği bile kesilen ve halen kapalı durumda olan Kuşadası Efes Kongre Merkezi’nde led lamba ile inceleme yaptı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, uğradığı hacizler nedeniyle elektriği bile kesilen ve halen kapalı durumda olan Kuşadası Efes Kongre Merkezi’nde led lamba ile inceleme yaptı. 2013 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan ve alanında Avrupa’nın sayılı kuruluşlarından biri olan Kuşadası Efes Kongre Merkezi’ni işleten firmanın yaşadığı ekonomik sorunlarla birlikte çok sayıda haciz işlemiyle karşı karşıya kalmış, jeneratörlerine bile el konulmuş, ardından da elektrik borcu yüzünden elektrikleri de kesilmiş ve yaklaşık 2 yıldır karanlığa mahkum olmuştu.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel bir yandan, diğer yandan da Kuşadası Ticaret Odası’nın yaptığı girişimlerle yeniden aktif hale getirilmesi için büyük çaba sarf edilen Kuşadası Efes Kongresi’nde yaşanan sıkıntıların giderilmesi için Aydın Valisi Hüseyin Aksoy devreye girdi. Beraberinde Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Otelciler Derneği Başkanı Tacettin Özden, kongre merkezini işleten KOMER’in ortakları ve yöneticileriyle birlikte Kuşadası Efes Kongre Merkezi’ni ziyaret eden Vali Aksoy, yaptığı incelemenin ardından yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı ve sorunların çözülüp aktif hale getirilmesi için çözüm önerilerini dinledi. Bu arada Vali Aksoy’un milyon dolarlık yatırım olan Avrupa’nın sayılı kongre merkezleri arasında yer alan dev tesiste inceleme yaparken, elektrikler kesik olduğu için kendisine led lambalar eşliğinde sunum ve açıklamalar yapılması da dikkat çekti.
Bilindiği gibi, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği(TÜRSAB)’nin büyük ortak olduğu firmantarafından işletilen Kuşadası’ndaki Kuşadası Efes Kongre Merkezi’nde geçmişten kalan alacaklarla ilgili hem önceki yıl hem de geçtiğimiz yıl hacizler başlamıştı. Kongre merkezinin içerisinde bir çok cihaz ve jeneratörler yedi emmine kaldırılırken, borcu yüzünden de elektrikler kesilmiş ve kongre merkezi de kapılarını kapatmış, faaliyetlerini durdurmuştu.
Kapalı olan kongre merkezinde neler var ?
Avrupa’nın sayılı, Orta Doğu’nun ise en büyük kongre Merkezi olan ve hacizler nedeniyle elektriği de kesildiği için faaliyetlerini askıya alan Kuşadası Efes Kongre Merkezi’nde, 2 bin 700 kişilik büyük oditoryum, 745 kişilik alt kat oditoryum, üçe bölünebilen 800 kişilik toplantı salonu, ikiye bölünebilen 400 kişilik toplantı salonu, 33 adet 45 ila 800 kişi kapasiteye sahip komite ve küçük toplantı odaları, toplam 6 bin 500 metrekareye yaklaşan açık teras alanları ile birlikte 8 bin kişilik yemek kapasitesi, ana salonu 2 bin 780 metrekare, bağlı iki fuayesi ile toplam 4 bin 415 metrekare kapalı ve 3 bin metrekare açık alanı ile bölge ihtisas fuarlarına ev sahipliği yapabilecek sergi alanı bulunuyor.

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