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Aydın Valisi Aksoy’dan Karacasu’ya ziyaret

AYDIN HABERLERİ  | 07.08.2020 12:48 | Son Güncelleme

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Karacasu ilçesini ziyaret ederek ilçede yapılan çalışmalar ve ilçe hakkında bilgi aldı.Aydın’a atanmasının ardından ilk olarak kurumları ziyaret eden Vali Hüseyin Aksoy ilçe ziyaretlerine başladı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Karacasu ilçesini ziyaret ederek ilçede yapılan çalışmalar ve ilçe hakkında bilgi aldı.

Aydın’a atanmasının ardından ilk olarak kurumları ziyaret eden Vali Hüseyin Aksoy ilçe ziyaretlerine başladı. Karacasu ilçesini ziyaret eden Vali Aksoy ilk olarak Kaymakam Ahmet Soley’i ziyaret etti. Kaymakam Soley’den ilçenin genel durumu hakkında brifing alan Aksoy, daha sonra Belediye Başkanı Zeki İnal’ı ziyaret ederek, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. İlçe protokolü ile birlikte Karacasu Kaymakamlığı’nın ‘Sevgi Eli Dezenfektan ve Temizlik Malzemeleri Üretim Atölyesi’ni de gezen Aksoy, burada yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Karacasu Ziraat Odası’nı da ziyaret eden Vali Aksoy, Şoförler Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Esnaf Kefalet Odası yöneticilerinin de yer aldığı toplantıda Ziraat Odası Başkanı İsa Sevinç ve oda yöneticilerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Aksoy son olarak Karacasu Kaymakamlığı öncülüğünde kurulan Girişimci Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne üye kadınlar tarafından işletilen Kadıneli Restaurant ve Kafe’yi ziyaret etti.

Vali Aksoy’a ziyaretleri sırasında Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal tarafından ilçenin sembollerinden olan çömlek takımları ve deriden yapılan el çantası gibi yöresel ürünler takdim edildi.

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