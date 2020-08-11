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Aydın Valisi Aksoy’dan Yenipazar ziyareti

AYDIN HABERLERİ  | 11.08.2020 09:29 | Son Güncelleme

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Yenipazar ilçesini ziyaret etti.Aydın’a atanmasının ardından ilçe ziyaretlerine başlayan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Yenipazar ilçesini ziyaret etti.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Yenipazar ilçesini ziyaret etti.
Aydın’a atanmasının ardından ilçe ziyaretlerine başlayan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Yenipazar ilçesini ziyaret etti. İlk olarak Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın ve ardından Belediye Başkanı Yüsran Erden’i ziyaret eden Vali Aksoy, ilçenin genel durumu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Vali Aksoy son olarak Yörük Ali Efe Müzesi’ni ziyaret ederek Yörük Ali Efe’nin şahsi eşyalarının yanı sıra Aydın Müzesi etnografya bölümünden devredilen eserler ile vatandaşlardan temin edilen eşyaların sergilendiği müze hakkında görevlilerden bilgi aldı.

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