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Aydın Valisi Hüseyin Aksoy poşusunu taktı

AYDIN HABERLERİ  | 24.06.2020 17:35 | Son Güncelleme

Aydın Efeler Ziraat Odası Yönetimi, geçen hafta göreve başlayan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret etti.

Aydın Efeler Ziraat Odası Yönetimi, geçen hafta göreve başlayan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret etti. Oldukça renkli görüntülerin yaşandığı ziyarette Vali Aksoy, kendi adına özel hazırlanmış Yörük poşusu ve 8 köşe kasketi ile fotoğraf çektirdi.
Efeler Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, Meclis Başkanı Mustafa Çıldır, Yönetim Kurulu 2. Başkanı Suat Uğurlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Elgün, Halil Aşğın ve Ahmet Korkmaz’dan oluşan heyet ile Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret etti.
Halkın büyük bir kısmının tarım ile iştigal ettiği Aydın ilinin yeni Valisi Hüseyin Aksoy’a Ziraat Odası yönetimi, adına özel hazırlattığı çiftçi ve Yörük poşusu ile 8 köşe kasket hediye etti. Heyet, poşusunu takıp kasketini giyen Vali Hüseyin Aksoy ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Aydın’ın tarımına yönelik geniş kapsamlı bir dosya ile Vali Hüseyin Aksoy’u ziyaret eden Efeler Ziraat Odası Başkanı ve Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Kendirlioğlu kısa bir sunum yaptı. Aydın’ın tarımsal istatiki bilgilerinin yanı sıra, Büyük Menderes Nehri’nin kirlilik sorunu ve çözüm önerileri, Organize Sera Bölgesi, incir, pamuk, kestane, zeytin, narenciye, pamuk ve diğer tarım ürünleri hakkında bilgi veren Başkan Kendirlioğlu ve beraberindeki heyeti dinleyen Vali Aksoy, Aydın’ın daha iyi günlere ulaşması için birlik ve beraberlik içerisinde çalışılması gerektiğini söyledi.

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