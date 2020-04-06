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Aydın Valisi Köşger AA'nın 100. yılını kutladı:

AYDIN HABERLERİ  | 06.04.2020 15:35 | Son Güncelleme

"Anadolu Ajansı günümüzde de koronavirüsle mücadelede halkımızı bilgilendirip haberdar ederek virüsün yayılmasının önlenmesinde etkin rol üstlenmiş ve üstlenmeye de devam etmektedir"

Aydın Valisi Köşger AA'nın 100. yılını kutladı:

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Köşger, kutlama mesajında Kurtuluş Savaşı hakkındaki doğru haberleri halka ve dünyaya duyurmak amacıyla Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Anadolu Ajansının, bağımsızlık mücadelesinin kazanılmasına önemli katkı verdiğini ifade etti.

AA'nın aradan geçen yıllar içinde dünyadaki ilerlemelerle bilim ve teknolojideki gelişmelere adapte olarak kadrosu ve teknik donanımıyla büyük bir gelişme kaydettiğine işaret eden Köşger, ajansın bugün yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın da sayılı haber ajansları arasında yerini aldığına dikkati çekti.

Köşger, şunları kaydetti:

"Doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla hizmetlerini sürdüren, halkımız için güvenilir haber kaynağı olma başarısını gösteren milli ajansımız, ülkemizde habercilik alanında bir referans ve eğitim kurumu olma niteliği de taşımaktadır. Milli Mücadele'de milletin sesi olan Anadolu Ajansı, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatlarında ve terör operasyonlarında vatandaşlarımızın haber alma ve bilgi edinme hakkını sağlamış, olay yerinden büyük bir özveri ve fedakarlıkla yaptıkları canlı yayınlarla Türkiye'nin haklılığını uluslararası kamuoyunda duyurmuştur.

Anadolu Ajansı günümüzde de koronavirüsle mücadelede halkımızı bilgilendirip haberdar ederek virüsün yayılmasının önlenmesinde etkin rol üstlenmiş ve üstlenmeye de devam etmektedir. Anadolu Ajansı, iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeye uyum sağlayarak faaliyet alanını genişletmiş, yurt dışındaki haber ağını da giderek güçlendirmiştir. Milli ajansımızın ülkemizin sesi olmayı sürdüreceğine yürekten inanıyorum. Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Anadolu Ajansının fedakar ve özverili çalışanlarını tebrik ediyorum."

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100. Yıl AA Kutlama yavız selim köşger

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