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Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, Mehmet Akif Ersoy’u andı

AYDIN HABERLERİ  | 27.12.2020 12:48 | Son Güncelleme

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, Mehmet Akif Ersoy’u ölüm yıldönümünde yayınladığı mesaj ile andı.Başkan Şahin yaptığı açıklamada, “İstiklal Marşımızın yazarı, edebiyat tarihinin en önemli isimlerinden, büyük vatan şairi, Veteriner Hekim Mehmet Akif Ersoy, 27 Aralık 1936 da, aramızdan ayrılarak ebediyete intikal etmiştir.

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, Mehmet Akif Ersoy’u andı

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, Mehmet Akif Ersoy’u ölüm yıldönümünde yayınladığı mesaj ile andı.
Başkan Şahin yaptığı açıklamada, “İstiklal Marşımızın yazarı, edebiyat tarihinin en önemli isimlerinden, büyük vatan şairi, Veteriner Hekim Mehmet Akif Ersoy, 27 Aralık 1936 da, aramızdan ayrılarak ebediyete intikal etmiştir. 20 sene boyunca, Veteriner Hekimlik mesleğini büyük özverilerle icra eden Mehmet Akif ERSOY, yurdumuzun en ücra köşelerine kadar, at sırtında şifa götürmüş, bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmiş, vatanımızı ve vatandaşımızı bu vesileyle özünden tanıyarak bu yoğun manevi birikimi ile yurdumuzun felaket dönemlerinde, yurttaşlarımızın yüreklerini, zafer ve mücadele azmi ile dolduran İstiklal Marşımız başta olmak üzere sayısız esere imza atmıştır. Yaşamıyla, duruşuyla, içindeki vatan sevdasıyla, meslek aşkıyla biz Veteriner Hekimlerin her daim gurur ve emsal kaynağı olan büyük insan, vatan şairi, Veteriner Hekim Mehmet Akif Ersoy’u, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, tüm siyasi partilerin ortak imzasıyla "İstiklal Marşı Yılı" olarak kabul edilen 2021 ’e yaklaşmakta olduğumuz şu günlerde, vefatının 84. yıl dönümünde, rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz” dedi.

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