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Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin; “TBMM de veteriner hekim ölümlerine ilişkin araştırma komisyonu kurulmalı”

AYDIN HABERLERİ  | 03.06.2020 14:07 | Son Güncelleme

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, veteriner hekim ölümlerinin her gün giderek artarak devam ettiğini ifade ederek, TBMM’de veteriner hekim ölümlerine ilişkin araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.Başkan Şahin, Yaptığı açıklamada, “Meslektaş kayıplarımız her geçen gün artarak devam ediyor.

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin; “TBMM de veteriner hekim ölümlerine ilişkin araştırma komisyonu kurulmalı”

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, veteriner hekim ölümlerinin her gün giderek artarak devam ettiğini ifade ederek, TBMM’de veteriner hekim ölümlerine ilişkin araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.
Başkan Şahin, Yaptığı açıklamada, “Meslektaş kayıplarımız her geçen gün artarak devam ediyor. Gencecik fidanlarımızı toprağa verirken toprak dahi utanıyor. Ücra köşelerde trafik kazalarında, klinik depolarında, kazan dairelerinde özkıyım sonucu, türlü meslek hastalıkları nedeniyle, birer birer toprağa düşüyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Veteriner Hekim Ölümleri ile ilgili bir araştırma komisyonu oluşturmak için neyi bekliyor? Ülkemiz sağlığının teminatı olan tek bir veteriner hekim kalmayınca mı harekete geçilecek? Sağlıkları için canımızı verdiğimiz Milletimizin Vekilleri, Vekillerin mensubu oldukları siyasi partiler nasıl vicdanlarını ve kulaklarını tıkayıp görmezden gelebiliyorlar? Soruyorum, harekete geçmeniz için size ne lazım? Verdiğimiz onca can yetmiyor mu?” dedi.

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