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Aydın Veteriner Hekimleri Odası’ndan Vali Aksoy’a ziyaret

AYDIN HABERLERİ  | 25.06.2020 14:28 | Son Güncelleme

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin ve yönetim kurulu üyeleri Aydın Valiliği görevine atanan Vali Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret etti.Aydın’ın güncel hayvancılıkla alakalı son durumu, valilik ile birlikte yapılabilecek çalışmaları ve sahipsiz hayvanların mevcut refah düzeyi ve popülasyonunu hakkında bilgi veren Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, Vali Hüseyin Aksoy’a hayırlı olsun dileklerini iletti.Aydın’da tarım ve hayvancılık açısından önemli bir il olduğunu kaydeden Vali Hüseyin Aksoy, Şahin ve yönetim kuruluna ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin ve Yönetim Kuru Üyeleri Hidayet Yaman, Mustafa Saydam ve Fatih Göğebakan Vali Aksoy’a Atatürk’ün Atatürk Orman Çitliği’nde çekilen fotoğrafını hediye etti.

Aydın Veteriner Hekimleri Odası’ndan Vali Aksoy’a ziyaret

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin ve yönetim kurulu üyeleri Aydın Valiliği görevine atanan Vali Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret etti.
Aydın’ın güncel hayvancılıkla alakalı son durumu, valilik ile birlikte yapılabilecek çalışmaları ve sahipsiz hayvanların mevcut refah düzeyi ve popülasyonunu hakkında bilgi veren Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, Vali Hüseyin Aksoy’a hayırlı olsun dileklerini iletti.
Aydın’da tarım ve hayvancılık açısından önemli bir il olduğunu kaydeden Vali Hüseyin Aksoy, Şahin ve yönetim kuruluna ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin ve Yönetim Kuru Üyeleri Hidayet Yaman, Mustafa Saydam ve Fatih Göğebakan Vali Aksoy’a Atatürk’ün Atatürk Orman Çitliği’nde çekilen fotoğrafını hediye etti.

Aydın Veteriner Hekimleri Odası’ndan Vali Aksoy’a ziyaret

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