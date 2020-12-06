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Aydın yağışlı havanın etkisi altına girecek

AYDIN HABERLERİ  | 06.12.2020 12:19 | Son Güncelleme

Aydın’da yarından itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava etkili olacak.Meteoroloji 2.

Aydın yağışlı havanın etkisi altına girecek

Aydın’da yarından itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava etkili olacak.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Aydın’da havanın yarın çok bulutlu il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, Salı çok bulutlu yerel sağanak yağmurlu, Çarşamba aralıklı sağanak yağmurlu, Perşembe il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olması bekleniyor. Yağışla birlikte hava sıcaklıklarında 2-3 derece düşüş yaşanması beklenirken, yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar dikkatli olması konusunda uyarıldı.

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Aydın Namaz Vakitleri 6 Aralık Pazar

İmsak
06:36
Sabah
08:03
Öğle
13:05
İkindi
15:35
Akşam
17:56
Yatsı
19:18

Aydın Nöbetçi Eczaneler 6 Aralık Pazar

Kır Eczanesi
Merkez
Meriçli Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Merkez
Paker Eczanesi
Kusadasi
Yedieylül Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
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