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Aydın yeni haftaya yağışla girecek

AYDIN HABERLERİ  | 29.11.2020 12:51 | Son Güncelleme

Aydın’da uzun zamandır etkisini sürdüren sıcak ve güneşli hava, yarın yerini yağışlı havaya bırakacak.Aydın yeni haftayı yağışlı hava ile karşılayacak.

Aydın yeni haftaya yağışla girecek

Aydın’da uzun zamandır etkisini sürdüren sıcak ve güneşli hava, yarın yerini yağışlı havaya bırakacak.
Aydın yeni haftayı yağışlı hava ile karşılayacak. Haftanın ilk gününde il genelinde etkili olacak yağışlı havanın gün boyunca devam etmesi bekleniyor. Yağışlı hava ile birlikte hava sıcaklıklarında da 3-4 derece düşüş yaşanması bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre Aydın’da havanın yarın sağanak yağışlı 16, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri ise çok bulutlu 19-20 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

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Aydın Namaz Vakitleri 29 Kasım Pazar

İmsak
06:31
Sabah
07:57
Öğle
13:02
İkindi
15:36
Akşam
17:57
Yatsı
19:18

Aydın Nöbetçi Eczaneler29 Kasım Pazar

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Merkez
Ege Eczanesi
Merkez
Metin Eczanesi
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Tralles Eczanesi
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