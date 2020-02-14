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Aydın Yerel Haberleşme Grubu toplantısı düzenlendi

AYDIN HABERLERİ  | 14.02.2020 09:06 | Son Güncelleme

30 Mart-1 Nisan tarihleri arasında Aydın’da yapılacak “Uluslararası deprem tatbikatı” öncesi haberleşme hizmet grubu toplantısı düzenlendi.Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Telekom İl Müdürlüğü başkanlığında yapılan toplantıya, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Acil Afet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, PTT Müdürlüğü, Tarım, Orman ve Köy işleri Müdürlüğü, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti ve TRAC Aydın ve Nazilli şubeleri katıldı.26 Çalışma grubundan biri olan haberleşme çalışma grubu, Aydın’da yapılacak tatbikatta hem yerel hem de ulusal düzeyde ekiplerin haberleşme ve iletişim senaryoları üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Aydın Yerel Haberleşme Grubu toplantısı düzenlendi

30 Mart-1 Nisan tarihleri arasında Aydın’da yapılacak “Uluslararası deprem tatbikatı” öncesi haberleşme hizmet grubu toplantısı düzenlendi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Telekom İl Müdürlüğü başkanlığında yapılan toplantıya, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Acil Afet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, PTT Müdürlüğü, Tarım, Orman ve Köy işleri Müdürlüğü, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti ve TRAC Aydın ve Nazilli şubeleri katıldı.
26 Çalışma grubundan biri olan haberleşme çalışma grubu, Aydın’da yapılacak tatbikatta hem yerel hem de ulusal düzeyde ekiplerin haberleşme ve iletişim senaryoları üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Aydın Yerel Haberleşme Grubu toplantısı düzenlendi

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Deniz Eczanesi
Merkez
Giray Eczanesi
Merkez
Neva Eczanesi
Merkez
Yunus Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Bayrakdar Eczanesi
Nazilli
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