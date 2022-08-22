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Aydın Yuvarlaması coğrafi işaret ile tescillendi

22.08.2022 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Yuvarlaması coğrafi işaret ile tescillendi

Aydın Yuvarlaması coğrafi işaret ile tescillendi

Aydın'ın geleneksel tatlarından Aydın Yuvarlamasına coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Aydın Yuvarlamasının geçmişinin eskiye dayandığı ve cemiyetlerin vazgeçilmez lezzetlerinden olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kente özgü ürünlerin tanıtılması ve tescillenmesi için çalışmalara devam edeceklerini aktardı.

Markalaşmanın önemli olduğunu ifade eden Çerçioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Geleneksel olarak evlerde, cemiyetlerde yapılagelen yuvarlamamızın da endüstriyel olarak doğru şekilde üretilmesi önem arz ediyor. Üreticilerimizin katma değerli ürünler üretmesini ve bu ürünlerin de tescillenmesini özellikle önemsiyoruz. Bu sebeple üreticilerimize verdiğimiz her türlü desteğin yanında, coğrafi işaretli ürün sayısını artırmak için de Aydın'la ün bağı bulunan her ürünün tescili için çalışıyoruz."

Aydın Yuvarlaması coğrafi işaret ile tescillendi

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Anahtar Kelimeler:
Özlem Çerçioğlu Coğrafi işaret tescil

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