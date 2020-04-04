YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın’a giriş ve çıkışlar durduruldu

Aydın’a giriş ve çıkışlar durduruldu

AYDIN HABERLERİ  | 04.04.2020 05:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak’ta giriş ve çıkışlar yasaklanmasının ardından Aydın’a giriş ve çıkış yasağı şehrin tüm noktalarında uygulanmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak’ta giriş ve çıkışlar yasaklanmasının ardından Aydın’a giriş ve çıkış yasağı şehrin tüm noktalarında uygulanmaya başladı. Yasak kapsamında başlatılan çalışma sonucu Aydın-İzmir otobanı karşılıklı olarak boşalırken, polis ekiplerince temel ihtiyaç malzemeleri olmak üzere ilaç ve tıbbi malzemeler için gerekli olan ürün veya malzemeleri taşıyan araçların ve güzergahta ikameti olanların dışındaki kişilerin geçişine izin verilmedi.
İçişleri Bakanlığı tarafından illere gönderilen genelge ile ilgili olarak Aydın ve İzmir polisi Aydın-İzmir otobanı sınırında bulunan 75 Yıl Selatin Tüneli girişinde uygulama başlattı. Yapılan uygulama kapsamında Aydın güzergahına geçmek isteyen araçlar tek tek incelendi. Durumu uygun bulunmayan araçlar tünel üst yolundan döndürülerek geri dönüş mecburi istikameti ile geldikleri vilayete gönderildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine konuya ilişkin gönderilen genelge kapsamında uygulamanın 15 gün boyunca devam edeceği belirtildi. Uygulamanın ilk günü olması nedeniyle geçerli mazereti olan araçların geçişine izin verildi.
Ateşleri ölçülerek şehre alındı
İzmir’den Aydın istikametine geçiş yapan temel ihtiyaç malzemesi ve tıbbı malzeme taşıyan araçların dışındaki araçlarla Aydın’a girmek için otoban gişelerinden çıkan vatandaşlar ateşi ölçülerek şehre alındı. İkameti Aydın’da olmayıp yasaktan önce yola çıkıp gece saatlerinde Aydın’a ulaşan kişilerin ise kimlik ve iletişim bilgilerinin yanı sıra kalacakları adres de kaydedildi. Vatandaşlar çeşitli konularda bilgilendirilerek şehre alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Belediye Başkanı Faruk Demir, işçilerle kar temizledi

Belediye Başkanı Faruk Demir, işçilerle kar temizledi

Bursa'da tarihi eser özelliği taşıyan Tevrat ele geçirildi

Bursa'da tarihi eser özelliği taşıyan Tevrat ele geçirildi

Adıyamanlı vatandaşlardan ‘Milli dayanışma kampanyasına’ destek

Adıyamanlı vatandaşlardan ‘Milli dayanışma kampanyasına’ destek

Elazığ'da bir mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Elazığ'da bir mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Başkan Kadir Bıyık’tan Alparslan Türkeş’in ölüm yıl dönümü mesajı

Başkan Kadir Bıyık’tan Alparslan Türkeş’in ölüm yıl dönümü mesajı

Başkan Karataş, Merhum Başbuğ Türkeş’in vefat yıl dönümü münasebetiyle mesaj yayınladı

Başkan Karataş, Merhum Başbuğ Türkeş’in vefat yıl dönümü münasebetiyle mesaj yayınladı

Aydın Namaz Vakitleri 4 Nisan Cumartesi

İmsak
05:19
Sabah
06:42
Öğle
13:17
İkindi
16:52
Akşam
19:41
Yatsı
20:59

Aydın Nöbetçi Eczaneler 4 Nisan Cumartesi

Coşkun Eczanesi
Merkez
Er Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Merkez
Oksijen Eczanesi
Kusadasi
Paker Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ege’de çiftçiler tarlaya indi

Ege’de çiftçiler tarlaya indi

Antrenörler okullarda çocuklara spor kültürünü aşılıyor

Antrenörler okullarda çocuklara spor kültürünü aşılıyor

Buharkent’te 930 Paket Kaçak Sigara Ve 108 Adet Kahve Ele Geçirildi

Buharkent’te 930 Paket Kaçak Sigara Ve 108 Adet Kahve Ele Geçirildi

Aydın Lisesi öğrencilerinden şiir dinletisi

Aydın Lisesi öğrencilerinden şiir dinletisi

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.