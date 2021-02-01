YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın’a kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Aydın’a kuvvetli sağanak yağış uyarısı

01.02.2021 14:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Aydın’a kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Aydın’da bugün akşam saatlerinden itibaren görülmesi beklenen kuvvetli sağanak yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı.Meteoroloji 2.

Aydın’da bugün akşam saatlerinden itibaren görülmesi beklenen kuvvetli sağanak yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege’de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Aydın merkez ve batısında (İncirliova, Germencik, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine) kuvvetli (30-60 kg/m2), kıyı ilçelerinde (Kuşadası, Söke ve Didim) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutasyonlu virüsle ilgili çarpıcı araştırma! Eğer bu doğruysa... Mutasyonlu virüsle ilgili çarpıcı araştırma! Eğer bu doğruysa...
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı

Aydın Namaz Vakitleri 1 Şubat Pazartesi

İmsak
06:43
Sabah
08:06
Öğle
13:27
İkindi
16:14
Akşam
18:38
Yatsı
19:56

Aydın Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Pazartesi

Eşiyok Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Umay Eczanesi
Merkez
Efes Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Sümer Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

Diğer Haberler

Nazilli Orman İşletmede Karakaya göreve başladı

Nazilli Orman İşletmede Karakaya göreve başladı

Nazilli Orman İşletmede Karakaya göreve başladı

Nazilli Orman İşletmede Karakaya göreve başladı

Aydın dört mevsimi aynı günde yaşıyor

Aydın dört mevsimi aynı günde yaşıyor

2020 yılında Aydın’da 1182 aranan şahıs yakalandı

2020 yılında Aydın’da 1182 aranan şahıs yakalandı

Aydın’da çekildi, Tahran’da gösterime girdi

Aydın’da çekildi, Tahran’da gösterime girdi

Didim’de iki ayrı dosyadan aranan hırsız son işinde yakalandı

Didim’de iki ayrı dosyadan aranan hırsız son işinde yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.