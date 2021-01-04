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Aydın’a kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

AYDIN HABERLERİ  | 04.01.2021 15:53 | Son Güncelleme

Aydın’da bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış ve kısa süreli fırtına bekleniyor.Meteoroloji 2.

Aydın’a kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Aydın’da bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış ve kısa süreli fırtına bekleniyor.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Aydın’da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren yarın sabah saatlerine kadar Aydın il genelinde kısa süreli fırtına ile beraber kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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İmsak
06:51
Sabah
08:18
Öğle
13:18
İkindi
15:48
Akşam
18:09
Yatsı
19:31

Aydın Nöbetçi Eczaneler 4 Ocak Pazartesi

Atasoy Eczanesi
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Gazi Eczanesi
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Menteş Eczanesi
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