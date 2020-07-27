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Aydın’a nakledilen hastanın yolda kalbi durdu

AYDIN HABERLERİ  | 27.07.2020 00:04 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinden Özel Referans Hastanesi’ne ait ambulansla Efeler’e sevk edilen hastanın yolda kalbi durdu.Geçtiğimiz Ocak ayında 13 yaşındaki Dilvin Ak’a yanlış iğne yapıldığı iddiasıyla gündeme gelen Nazilli Özel Referans Hastanesi, şimdi de bir hastanın nakil sırasında hastaneye ait ambulansta kalbinin durması ile gündeme geldi.Edinilen bilgiye göre, Nazilli Özel Referans Hastanesi’ne ait bir ambulansla Aydın’a sevk edilen hastanın, yolda kalbi durdu.

Aydın’a nakledilen hastanın yolda kalbi durdu

Aydın’ın Nazilli ilçesinden Özel Referans Hastanesi’ne ait ambulansla Efeler’e sevk edilen hastanın yolda kalbi durdu.
Geçtiğimiz Ocak ayında 13 yaşındaki Dilvin Ak’a yanlış iğne yapıldığı iddiasıyla gündeme gelen Nazilli Özel Referans Hastanesi, şimdi de bir hastanın nakil sırasında hastaneye ait ambulansta kalbinin durması ile gündeme geldi.
Edinilen bilgiye göre, Nazilli Özel Referans Hastanesi’ne ait bir ambulansla Aydın’a sevk edilen hastanın, yolda kalbi durdu. Nakil sırasında hastanın kalbi durması üzerine ambulans şoförü aracı Köşk 112 Acil servisinin önünde durdurdu. Siren seslerini duyan çevredeki vatandaşlar ambulansın yanına koştu. Vatandaşların meraklı bakışları altında hastaya müdahale eden sağlık ekipleri, hastayı kalp masajıyla hayata döndürmeye çalıştı. Yaklaşık 30 dakika süren çabalar sonuç vermeyince hasta, Köşk 112 Acil servisine kaldırılırken hastanın kimliği ve durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

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