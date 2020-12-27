Aydın’a sağanak yağış uyarısı

Aydın’ın kıyı ilçelerinde gece saatlerinde etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar dolayısıyla vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Aydın’ın Kıyı İlçelerinde Beklenen Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat! Yapılan son değerlendirmelere göre; Aydın’ın kıyı İlçelerinde (Kuşadası, Didim, Söke) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren etkisini arttırarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

