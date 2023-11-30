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Aydın’a yerleşen yabancıların sayısı 1 yılda yüzde 2,5 arttı

30.11.2023 08:15 | Son Güncelleme:
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Türkiye’nin önemli şehirlerinden olan ve demokrasinin beşiği olarak nitelendirilen Aydın’da, ikamet izni alan toplam 10 bin 528 yabancı yaşarken, son 1 yılda ikamet izni alan yabancıların sayısı yüzde 2,5 arttı.

Aydın’a yerleşen yabancıların sayısı 1 yılda yüzde 2,5 arttı

Ünlü Tarihçi Heredot’un “Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü” olarak nitelendirdiği ve birçok insanın Ege’ye taşınma hayalini süsleyen Aydın, yabancı uyruklu vatandaşların da tercihleri arasında yer alıyor. Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nün geçici koruma dahilinde olan yabancılar ile düzensiz ve düzenli göçmenler hakkındaki verileri çerçevesinde Aydın genelinde 118 farklı ülkeden yabancı uyruklu vatandaş ikamet ediyor.

10 Kasım 2022 verilerine göre 10 bin 282 olan ikamet izinli yabancıların sayısı 23 Kasım 2023 verilerine göre 10 bin 528 oldu. Yaklaşık 1 yıl içerisinde ikamet izni alan yabancıların sayısında yüzde 2,5 oranında artış yaşanırken, toplam 246 yabancı uyruklu vatandaş ikametini Aydın’a aldırdı.

Düzenli göç çerçevesinde bulunan bu yabancıların ise yaklaşık yüzde 45’i Avrupa Kıtası’ndan, yaklaşık yüzde 18’i Asya Kıtası’ndan, yaklaşık yüzde 13’ü Orta Doğu’dan, yaklaşık yüzde 12’si Afrika Kıtası’ndan, yaklaşık yüzde 7’si Amerika Kıtası’ndan, yaklaşık yüzde 2’si ise Avustralya Kıtası’ndan Aydın’a geldiği öğrenildi.

Aydın’da ikameti devam eden yabancıların ilçelere göre dağılımına bakıldığında ise en fazla yabancı uyruklu vatandaş Kuşadası’nda yaşadığı öğrenilirken yabancıların uyruklarına göre dağılımına bakıldığında ise il genelinde en fazla İngiliz uyruklu vatandaşların olduğu öğrenildi.

Aydın’a yerleşen yabancıların sayısı 1 yılda yüzde 2,5 arttı

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