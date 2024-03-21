YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın’da 1 haftada 33 aranan şahıs yakalandı

Aydın’da 1 haftada 33 aranan şahıs yakalandı

İHA İHA
21.03.2024 09:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Efeler ilçesinde yapılan çalışmalarda 1 haftada 33 aranan şahıs yakalandı.

Aydın’da 1 haftada 33 aranan şahıs yakalandı

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri ile ŞOK, Yol ŞOK ve Mobil Park Uygulama ekipleri, suç ve suçlularla mücadelelerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, Efeler’de suç ve suçluların yoğunlukla bulunduğu bölgelerde özellikle drone destekli çalışma gerçekleştirdi. Bu çerçevede 11-17 Mart tarihlerinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu tren garı, otogar, alış veriş yerleri, okul çevrelerinde, şehir giriş ve çıkışlarında uygulamalar gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar ve uygulamalar sonucunda 14 bin 976 şahıs sorgulanırken, 33 aranan şahıs yakalandı. Kontrollerde 6 bin 699 araç sorgulandı, 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. Ayrıca ekipler tarafından 417 olaya müdahale edildi. Yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 15 adet fişek, 1 adet av tüfeği ile 3 şahıstan 4 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Mobil PTS Sistemi ile 3 bin 209 aracın sorgusu yapıldı. Denetimlerin önümüzdeki günlerde de artarak devam edeceği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dörtyol’da 108 araç kapasiteli Minibüs Garajı açıldıDörtyol’da 108 araç kapasiteli Minibüs Garajı açıldı
Yoldan çıkan minibüs devrildi: 1 yaralıYoldan çıkan minibüs devrildi: 1 yaralı
Tunceli bahar ayında kara teslimTunceli bahar ayında kara teslim
Anahtar Kelimeler:
Aydın

Aydın Namaz Vakitleri 21 Mart Perşembe

İmsak
05:42
Sabah
07:04
Öğle
13:21
İkindi
16:47
Akşam
19:28
Yatsı
20:44

Aydın Nöbetçi Eczaneler21 Mart Perşembe

Yağmur eczanesi
Didim
Gürsoy eczanesi
Nazilli
Gazi eczanesi
Efeler
Er eczanesi
Efeler
Yonca eczanesi
Efeler
Coşkun eczanesi
Efeler
Güzel bozdoğan eczanesi
Bozdogan
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.